Les 7 questions qui laisseront un antisioniste (antisémite) sans voix

Vous en avez assez de devoir justifier l’existence de l’Etat d’Israël et les positions du gouvernement israélien en expliquant la réalité sur le terrain dans des conversations sans fin avec toujours les mêmes rengaines répétées à l’envi par des contradicteurs qui ne savent même plus s’ils en veulent à Israël, aux Juifs…ou aux deux à la fois ! Puisque vos réponses ne les intéressent pas, vous allez aussi leur poser quelques questions. En voici 7 formulées reprises sur le site Harissa.com (formulées par l’excellent Alain Legaret sur son site) et présentées sous forme de sondage comme suit : (libre à vous de rajouter des questions dans le forum ci-dessous)

Sondage sur la Palestine occupée

Merci de répondre à ce petit sondage. Nous sommes fascinés par votre obsession pour ce petit pays grand comme deux départements français et pour le seul pays juif lorsqu’il en existe 53 musulmans ou arabes.

Pourquoi pensez-vous que c’est Israël qui a pris la terre aux Palestiniens, alors que la Jordanie occupe 80% de la Palestine historique ?

Pourquoi pensez-vous qu’il soit logique que la Palestine soit aux Palestiniens, alors qu’il ne vous vient pas à l’esprit que la Judée puisse être aux Juifs ?

Expliquez-nous pourquoi, tandis qu’un Arabe peut se promener à Tel-Aviv, lorsqu’un Juif s’égare à Ramallah, il fait l’objet d’un lynchage et c’est Israël que vous accusez d’apartheid ?

Pourquoi trouvez-vous normal que des Arabes vivent en Israël mais il vous est impensable qu’un seul Juif puisse vivre dans un état palestinien ?

Pourquoi est-ce seulement après qu’Israël ait conquis Gaza à l’Egypte et la Judée-Samarie à la Jordanie, qu’on a commencé à parler des « territoires palestiniens » ?

Pourquoi les « Palestiniens » n’ont jamais cherché à créer un état dans ces fameux « territoires » tout le temps qu’ils étaient sous domination arabe ?