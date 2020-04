Les 6 flambeaux de la mémoire. Yom Hashoah 2020

Leah Reuveni

Leah Reuveni est née à Iršava, en Tchécoslovaquie en 1926, fille d’Elias et Halana. En 1929, sa famille s’installe à Anvers, en Belgique. Alors que la ville subit des attaques aériennes en mai 1940, sa mère et deux de ses frères et sœurs restent introuvables. Pendant huit mois, Leah, l’aînée, prend soin du foyer et de ses deux frères et sœurs plus jeunes. Elle se rend avec eux dans le sud de la France et retrouve sa mère, dans la ville de Quarante. Son père les y rejoints quelques semaines plus tard. Au cours de l’été 1942, des réfugiés juifs sont arrêtés dans la ville. Leah fait déménager sa famille dans la ville de Chirac. Là, naîtra son plus jeune frère. En novembre 1942, les Allemands occupent la majeure partie du sud de la France et le père de Leah est arrêté. Leah se rend au centre de commandement local et réussit à le faire libérer. Ils fuient pour Nice, alors sous occupation italienne. Par la suite, Leah fait entrer clandestinement sa mère et ses frères et sœurs, dans la ville. Lorsque les Allemands occupent la région, Leah et sa famille prennent la fuite vers un monastère de la région de Florence. En novembre 1943, les Allemands attaquent le monastère. Leah les persuade qu’elle et sa mère sont des Hongroises catholiques qui ont perdu leurs papiers. Elle réussit à sauver d’autres femmes juives de la sorte. Leah exhorte sa mère à fuir à Rome avec les enfants. Elle, reste au monastère, afin de maintenir le contact avec son père. Mais ce dernier sera déporté dans les camps et assassiné. Après la libération, Leah retrouve sa famille à Rome. En 1960, elle immigre en Israël et travaille comme infirmière en milieu hospitalier. Leah fait du bénévolat dans une maison de retraite et rend visite à des rescapés de la Shoah isolés.