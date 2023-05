Les 5 objectifs principaux du Ministre des Finances israélien?

Le budget de l’Etat pour les années 2023 et 2024 a été adopté cette nuit à la Knesset par une majorité de 64 députés contre 56.

Pour 2023, le budget s'élève à 484 milliards de shekels, pour 2024 à 514 milliards de shekels. Le ministère de l'Education dispose d'un budget de 77 milliards de shekels pour 2023 et de 82 milliards de shekels pour 2024. Le budget du ministère de la Défense est de 63 milliards de shekels pour 2023 et 64 milliards de shekels pour 2024. Celui de la santé de 44 milliards de shekels pour 2023 et 50 milliards de shekels pour 2024.