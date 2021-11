Les 4 vérités de l’ancien ambassadeur américain de Trump à Jérusalem

L’ancien ambassadeur des États-Unis, David Friedman, parle de ses années avec l’administration de l’ancien président américain Donald Trump et de ses projets pour l’avenir.

(31 octobre 2021 / JNS) Cela fait presque un an que l’ancien ambassadeur américain en Israël David Friedman a terminé son service. Dans une interview avec JNS , Friedman – qui a récemment rejoint le nouveau fonds d’investissement de l’ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, Liberty Strategic, en tant que représentant d’Israël, et a créé le Friedman Center-Peace through Strength – parle de ses années avec l’administration de l’ancien président américain Donald Trump et ses projets d’avenir.

Q : Comment vous sentez-vous maintenant que vous n’êtes plus en poste ?

A : Ca me manque. Nous avons accompli beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de bonnes choses que nous aurions encore pu accomplir. Avec l’aide de Dieu, nous aurons une chance de revenir.

Q : Le président Trump vous a-t-il déjà parlé de sa déception face au vote juif majoritairement démocrate ?

A : Oui, et il l’a fait publiquement aussi. Il était le meilleur président américain qu’Israël ait jamais eu. Sur le plan intérieur également, il s’est prononcé très fermement contre l’antisémitisme. Il a estimé que, étant donné tout ce qu’il a fait pour Israël et pour lutter contre l’antisémitisme, plus de Juifs auraient dû voter pour lui. Cependant, il a reçu plus de votes juifs en Floride que n’importe quel républicain avant lui. C’est donc une image mitigée. Mais il était définitivement déçu.

Q : Avec le recul, y a-t-il quelque chose que vous auriez fait différemment ?

A : Je suis assez satisfait que nous ayons fait tout notre possible pour renforcer la relation américano-israélienne. Si nous avions su que nous n’allions être en poste que quatre ans, nous aurions peut-être accéléré nos efforts, dont certains ont été longs en raison de leur complexité.

Q : Qu’en est-il des efforts de l’administration américaine actuelle et des efforts internationaux concernant Israël et les Palestiniens ?

R : Je crois que les États-Unis respecteront Israël si Israël se respecte. Si Israël décide par lui-même quels sont ses objectifs et ses valeurs à long terme – en ce qui concerne ses frontières ou d’autres problèmes critiques – le monde le respectera en fin de compte. Israël doit faire ce qui est le mieux pour Israël, comme tout autre pays, et se soucier moins des réactions des autres.

Q : Quelle est votre réaction à la récente querelle entre le ministre israélien de la Défense Benny Gantz et l’administration américaine au sujet de la désignation par la première de six ONG palestiniennes en tant qu’organisations terroristes ?

A : Je connais très bien Gantz, car j’ai travaillé avec lui quand j’étais ambassadeur. Je connais aussi très bien le Shin Bet, car j’ai travaillé avec lui aussi. Ni l’un ni l’autre n’agirait pour des motifs politiques. S’ils disent avoir des preuves d’activités illégales de la part des organisations en question, je suis convaincu que ces preuves existent.

Q : Pensez-vous qu’Israël a raté une occasion, sous l’administration Trump, d’annexer la Judée et la Samarie ?

R: Pendant ces quatre années, j’étais très conscient de l’opportunité et du coût d’un tel déménagement. Ce n’était pas gratuit, car il y avait beaucoup de gens à Washington qui s’opposaient à la pleine souveraineté. Je ne suis même pas sûr que tout le monde en Israël soit favorable à l’annexion de toute la région de la Judée et de la Samarie. Je n’ai jamais vu personne en Israël discuter de l’annexion de Ramallah ou d’autres parties des zones A et B. Israël était sur la voie de l’annexion de certaines parties de la Judée et de la Samarie. Pas la totalité, à peu près la moitié ou la zone C.

Puis vint le choix de savoir si vous aller de l’avant avec cela, ou profiter de la percée avec les Émirats arabes unis, qui ont dit qu’ils étaient prêts à faire la paix avec Israël, mais qu’Israël devrait attendre sa pleine souveraineté en attendant, pas pour toujours. Du point de vue américain, c’était beaucoup plus attrayant. A en juger par les sondages israéliens,

Il ne faut pas oublier que c’était au plus fort de la pandémie de COVID-19. L’idée de faire quelque chose de si politiquement chargé à une époque où l’économie était en désordre. El Al ne volait pas, etc., c’était problématique. Et 90 pour cent des Israéliens ont soutenu la normalisation des relations avec les Émirats arabes unis. Lorsque cela s’est présenté, bien que le mouvement souverainiste n’ait pas été repoussé, il s’est ralenti. Il n’y a aucune stipulation dans les accords avec les Emirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan qui interdise à Israël d’appliquer la pleine souveraineté à la Judée et à la Samarie.

Q : Vous êtes l’ancien ambassadeur américain à Jérusalem. Comment évalueriez-vous la performance du Premier ministre israélien Naftali Bennet ?

R : Mes intérêts sont uniquement dans la relation entre Israël et les États-Unis, pas pour me plonger dans la politique israélienne.

Q : L’énoncé de mission du Friedman Center indique qu’il suivra le plan de paix de Trump. Pourtant, dans ce plan « De la paix à la prospérité », un futur État palestinien est mentionné à plusieurs reprises. Et la plupart des Israéliens considèrent un tel État comme une menace existentielle. Comment concilier les deux ?

R : Selon le plan de paix de Trump, Israël conservera un contrôle de sécurité perpétuel du Jourdain à la mer Méditerranée ; contrôle militaire de l’espace aérien; et le contrôle du spectre électromagnétique. Nous avons dit aux Palestiniens : « Regardez, vous êtes 2 millions à vivre ici. Vous obtiendrez une meilleure infrastructure, un meilleur contrôle civil sur vos bâtiments ; vous aurez de meilleures opportunités pour trouver comment les Israéliens et les Palestiniens peuvent travailler ensemble. L’intention n’a jamais été de leur donner le contrôle total sur un territoire. En fait, par rapport à la zone A maintenant, qui est sous contrôle palestinien total, cela a été réduit, afin qu’Israël reprenne le contrôle de la sécurité sur toute la région de Judée et de Samarie.

Les Accords d’Abraham étaient uniques dans leur capacité à réaliser la paix pour la paix, et vous voyez à quel point cela fonctionne bien. Il y a eu une idée fausse au fil des ans selon laquelle les gens pensent que le conflit arabo-israélien est une lutte pour la terre. Ce n’est pas le cas, et nous [au sein de l’administration Trump] n’avons jamais pensé que cela l’était. C’est une bataille pour savoir si les Palestiniens peuvent ou non accepter l’idée d’un État juif n’importe où entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Jusqu’à ce que ce problème soit résolu—et je ne vois aucun progrès à ce sujet—je pense que toutes ces discussions sur la terre sont erronées.

Nous pensons qu’il y a deux problèmes différents liés au conflit palestino-israélien : les droits de l’homme et la dignité, que nous devons faire avancer autant que nous le pouvons. Et il y a la sécurité, sur laquelle Israël ne peut pas faire de compromis, car si vous mettez n’importe quel type d’État palestinien à l’intérieur de ce territoire, ce serait une menace existentielle pour Israël.

Q : Certains disent que frapper l’Iran pour détruire sa capacité nucléaire traiterait un symptôme, pas la maladie, et que le seul moyen de garantir que l’Iran renonce à son désir d’armes nucléaires est un changement de régime. Quelle est votre position ?

R : Le changement de régime est presque impossible à mettre en œuvre de l’extérieur ; il doit venir de l’intérieur de l’Iran. Les États-Unis devraient réimposer des sanctions maximales, pour forcer l’Iran à conclure un accord acceptable. Les sanctions fonctionnaient et continueront de fonctionner si elles sont rétablies.

Q : Le président Donald Trump a fustigé l’administration Biden pour son retrait soudain d’Afghanistan. Mais c’est Trump qui a déclaré en avril 2020 qu’en mai, toutes les troupes américaines seraient évacuées. Comment expliquez-vous cela?

R : Les conditions requises pour le retrait sous l’administration Trump auraient entraîné l’évacuation des soldats, citoyens et alliés américains, et la restitution des biens américains, avant le retrait. Le plan était structuré très différemment de celui qui a suivi sous Biden.

SOURCE: JNS