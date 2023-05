Meïr Dahan, colonel de réserve et expert sécuritaire tire 3 conclusions sur la situation sécuritaire: »D’abord, l’Iran n’a pas encore décidé d’attaquer Israël. Ensuite Tsahal utilise aussi les blindés pour dire: nous sommes prêts à une campagne. Et enfin la qualité de l’accord entre le Hamas , le Djihad et le Hezbollah ».Lire la suite sur lphinfo.com