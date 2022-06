Les 3 conseils du Dr Aboulafia, le Dolto israélien

Dr Michael Aboulafia, pédopsychiatre, évoque l’éducation et la Torah dans notre génération. Il partage trois points importants, issus de son expérience.

On le surnomme le Dolto israélien en référence à feu, la Psychiatre française, Françoise Dolto qui a révolutionné la psychanalyse des enfants. Le Docteur Michaël Aboulafia est un franco-israélien qui dispense son enseignement chaque mois devant des milliers de personnes. Il est une référence en Israël, notamment en matière d’éducation. Voici 3 de ses précieux conseils qui représentent à ses yeux la base de l’éducation.

1. Le face à face préconisé par le Dr Aboulafia

C’est d’abord une génération où il faut voir tout le monde, compter avec chacun. Même à l’ère des écrans, il ne faut pas renoncer au contact en face à face. Regarder dans les yeux le conjoint, s’incliner et se pencher vers l’enfant et le regarder vraiment. Tout le monde veut se sentir vu, avoir une place, une présence et une importance.

2. La maison n’est pas une caserne

Eduquer agréablement. De nos jours, la coercition mène à l’hérésie. C’est une génération qui veut que les choses soient agréables, amusantes. Que dans la maison il y ait une bonne odeur de pâtes qui mijotent, que les parents profitent d’une bonne leçon en arrière-plan, que la parole soit douce. Les enfants recherchent le plaisir. S’ils ne l’obtiennent pas chez eux, dans de bonnes conditions , ils le chercheront dans de mauvais endroits.

3. Ne pas négliger le corps

Il faut faire attention au corps. Nous parlons de valeurs et de Torah et ignorons le fait qu’au final le corps est l’outil par lequel les valeurs et la Torah doivent être observées. Il faut bien dormir, bien faire de l’exercice, respirer profondément, savoir lâcher prise. Assurez-vous que l’esprit s’exprime aussi dans la chair. Je vois des enfants et des adultes pincés, tendus. Ça suffit cette pression. Respirez. »