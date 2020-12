Les 13 raisons qui font que je suis pro-palestinien, ou presque…

Cette fois c’est sûr, je suis pro-palestinien à fond. Pourquoi ? Parce que c’est dans l’air du temps et parce que j’ai plein d’arguments. Allez, commençons !

Je suis pro-palestinien parce que je souhaite au peuple palestinien de pouvoir à nouveau voter. Les dernières élections présidentielles datent d’il y a 10 ans (les dernières législatives : 9 ans). Il n’y a aucune date d’élections prévue. Je suis pro-palestinien parce que je souhaite au peuple palestinien d’avoir la liberté de penser différemment que le Hamas ou le Fatah sans se faire torturer et/ou tuer publiquement. (Cf les soi-disant collaborateurs d’Israël tués par le Hamas. Source : Amnesty) https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/05/gaza-palestinians-tortured-summarily-killed-by-hamas-forces-during-2014-conflict/ Je suis pro-palestinien parce que je souhaite aux enfants palestiniens de pouvoir regarder les mêmes films Disney que ceux qui ont bercé mon enfance plutôt que des émissions destinées à leur inculquer la haine du juif dès le plus jeune âge. Je suis pro-palestinien parce que je suis contre le boycott d’Israël. Toucher à l’économie d’Israël, c’est toucher à l’économie palestinienne dont plus de 80% des exportations vont vers Israël et dont plus de 100 000 personnes travaillent pour des sociétés israéliennes. http://www.forbes.com/sites/carriesheffield/2015/02/22/boycott-israel-movement-stunts-the-palestinian-economy/ http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ22014E.pdf Je suis pro-palestinien parce que je dénonce leurs leaders qui détournent les aides internationales depuis toujours pour s’enrichir plutôt que les distribuer intégralement au peuple à qui elles sont destinées. (Cf Arafat propriétaire d’un magnifique duplex avenue Foch à Paris 16, la fortune d’Abbas, etc.).

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/10/31/97001-20111031FILWWW00460-la-veuve-d-arafat-nie-toute-corruption.php Je suis pro-palestinien parce que je suis pour que le peuple palestinien accepte l’existence de son voisin (la réciproque est déjà vraie et je m’en réjouis) plutôt que de croire en l’illusion qu’il disparaitra un jour comme cela est stipulé dans la charte du Hamas et leur est inculqué chaque jour partout.

http://blogs.mediapart.fr/blog/esther-h/160109/la-charte-du-hamas-un-monument-de-haine-antisemite

http://iremam.cnrs.fr/legrain/voix15.htm

http://www.crif.org/fr/revuedepresse/la-charte-du-hamas-extraits-choisis/33533 Je suis pro-palestinien parce que j’aimerais qu’ils arrêtent les violences contre les israéliens qui détruisent tout espoir de paix (missiles dirigés à l’aveugle contre des civils, attentats contre des civils, Intifada 1, 2, 3, X, etc.). La conséquence heureuse serait qu’il n’y aurait plus besoin de mesures sécuritaires comme l’interdiction d’accès aux moins de 40 ans à la mosquée d’Al-Aqsaa, les checkpoints, le mur, etc. et qu’ils pourraient donc circuler librement en paix.

Clip du Hamas pour promouvoir les attentats au couteau sur des civils : Je suis pro-palestinien parce que j’aimerais que le Hamas arrête de se servir des enfants palestiniens en boucliers humains et qu’ils arrêtent de tirer leurs missiles à partir de zones habitées, de toits d’écoles ou de mosquées. Ils ne le font que dans le but sournois de gagner la guerre de la communication. Et ça marche. On a l’impression que l’armée israélienne ne tire que sur des enfants palestiniens et qu’elle vise des écoles.

http://www.france24.com/fr/20140805-exclusif-reportage-hamas-roquette-gaza-israel-video-site-lancement Je suis pro-palestinien parce que ce gamin blessé de 13 ans, apprenti terroriste, alors qu’il a grièvement blessé un israélien du même âge m’a malgré tout fait de la peine. Il est, parmi d’autres, victime de tout ce que les responsables de son peuple fabriquent depuis des décennies. Des gens profondément haineux, où les terroristes qui ont le culte de la mort en martyr sont glorifiés. Je suis pro-palestinien parce que quand un extrémiste israélien assassine un bébé palestinien je m’insurge, je ne fais pas la fête dans la rue en tirant de joie et en offrant des bonbons aux enfants pour fêter ce meurtre comme le font les palestiniens après chaque attentat qui tue en Israël des femmes, des enfants et des civils innocents.

http://coolamnews.com/le-fatah-distribue-des-bonbons-pour-feter-la-mort-des-parents-israeliens-assassines-jeudi-soir/ Je suis pro-palestinien parce que je m’insurge de la désinformation qui est pratiquée dans les médias pour justifier les crimes de leurs extrémistes (Hamas, Fatah, etc.) plutôt que de les marginaliser et laisser ainsi la place à ceux qui pourraient être les interlocuteurs de la paix de demain et qui sont aujourd’hui totalement absents du paysage.

http://www.20minutes.fr/monde/1707287-20151012-intifada-couteaux-attaques-cachent-desespoir-jeunesse-palestinienne Je suis pro palestinien parce que j’aimerais qu’ils puissent avoir la chance de vivre dans un état multi confessionnel. Qu’il y ait des chrétiens palestiniens, des musulmans palestiniens comme c’est le cas mais aussi des juifs palestiniens comme il y a des arabes israéliens qui peuvent vivre libre de pratiquer leur culte, avec le droit de vote et d’éligibilité, etc. Je suis pro-palestinien parce que je considère que ça n’est pas antinomique au fait d’être pro-israélien.

Et vous ?

Vous qui attisez la haine, vous qui criez le 17 octobre 2015 sur la place de la République 9 mois après le 11 janvier où nous étions tous Charlie « armes pour le Hamas, armes pour le Jihad » https://twitter.com/Laure92200/status/655397262546350082 , vous qui justifiez le Hamas et les attentats contre des civils innocents en parlant du « désespoir » des palestiniens comme si on pouvait justifier cela, vous qui appelez au boycott des israéliens et des juifs par amalgame au détriment même de ceux que vous défendez (Même Abbas le dit !), êtes vous vraiment pro-palestiniens ?

Repris de l’excellent blog GEEKS AND POLITICS que vous pouvez visitez en cliquant ICI