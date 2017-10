Les 12 israéliens, dont on était sans nouvelle suite à la fusillade de Las Vegas, sont tous saints et saufs

Les douze Israéliens disparus à Las Vegas lors de la fusillade de dimanche soir ont été identifiés et sont en sécurité, a annoncé mardi un responsable du consulat israélien à Los Angeles au Jerusalem Post.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait signalé la disparition de 12 israéliens après le massacre le plus meurtrier de l’histoire des Etats-Unis qui a eu lieu dimanche à Las Vegas lors d’un concert de musique country et dont le bilan fait état de cinquante neuf morts et presque six cent blessés. Lire la suite sur tel-avivre.com