L’Equipe nationale d’Israël de Football des amputés

C’est à l’occasion d’une fête familiale que je rencontre Sharon Paz. La discussion tourne vite comme partout en Israël, sur la politique ou sur le football. Aujourd’hui, ce sera le football, certes, mais pas le football conventionnel. Sharon est en effet l’entraîneur de l’Équipe nationale de football d’Israël des amputés. C’est un football pratiqué, non pas par des handicapés, mais comme me le précisera bien Sharon, mais par des amputés. Des hommes, des jeunes hommes qui furent parfois des joueurs en activité, mais qui connurent l’accident de voiture, de moto, l’accident de travail, mais qui n’ont pas perdu leur passion pour le ‘FOUTtBAL’. Et qui décidèrent en pleine conscience de se faire amputer. Par Andre Darmon Israel Magazine.

Nous avons rendez-vous à Kfar Chalem, au sud de Tel-Aviv. C’est là, dans un stadium garni d’un superbe gazon synthétique que s’entraîne deux fois par semaine l’Équipe nationale d’Israël de Football des Amputés, c’est un stade construit à l’origine par la municipalité de Tel-Aviv pour occuper les adolescents de ce quartier difficile et qui réussit sa mission.

Sharon m’explique que l’équipe en est encore à ses balbutiements (deux ans d’activité seulement) et qu’il n’existe pas encore de championnat d’Israël (faute d’équipes). Pourtant, il existe des championnats locaux, en Turquie, en Pologne ou même en Ukraine. Notez qu’en Pologne, c’est Robert Lewandowski, l’extraordinaire (et généreux) avant-centre de l’équipe de Pologne et du Bayern de Munich qui est la mascotte de l’équipe de Pologne des amputés et qui la finance totalement. En l’absence d’adversaires, l’équipe de football affronte des équipes de cadets et de minimes israéliens. Les joueurs arrivent un par un. On me les présente. Chacun a son histoire. Extraordinaire.

La passion intacte et même décuplée

Ben n’a que 17 ans. Il est encore junior et il y a un an il a été fauché par une voiture et on a dû l’amputer. Lui qui pratiquait déjà le football en équipe, a voulu continuer. Mais maintenant c’est avec deux béquilles qu’il assouve sa passion d’attaquant de pointe. Zach Chihrour (Tsah), quant à lui, a 33 ans et il est avocat mais il est aussi conférencier pour les enfants auxquels il fait passer des messages de courage, abnégation. À l’âge de 8 ans, un autobus lui a écrasé tout simplement le pied. Les douleurs intolérables ne l’ont jamais laissé en repos jusqu’à l’âge de 30 ans. Il a donc souffert puis il a résolument décidé de se faire amputer.

Il m’avoue que c’est la meilleure décision qu’il ait prise dans sa vie. Zach s’est senti complètement libéré et il vit aujourd’hui avec une prothèse de la cheville. Or à l’occasion d’un match Angleterre-Turquie, deux équipes nationales d’amputés, devant lequel assistaient 40000 personnes enthousiastes à Istanbul, Zach a craqué et a décidé de monter cette équipe. C’est devenu le projet de sa vie. Sa barbe ne dissimule pas la détermination du visage et de l’homme, qui est un peu le président-joueur de l’équipe nationale. C’est lui l’organisateur, celui qui a trouvé les financements notamment du fonds d’investissement d’ALTSHULER SHAHAM et dont le nom figure sur les maillots. Il nourrit beaucoup d’ambition pour l’équipe.

L’entraînement va commencer

Eli Almousnino a 44 ans. Il a été victime d’un grave accident de la route il y a 11 ans. Il était auparavant, me dira-t-il, un simple joueur de quartier. Pendant 9 ans, tout comme Zach il a beaucoup souffert puis il a décidé l’amputation car il était victime du CRPS, le Syndrome chronique de douleur (voir ci-dessous). David Feldman, a été victime quant à lui, d’un AVC. Il y a chez lui un petit air de ressemblance de Chlomo Bouskila, le chanteur israélien de Ya Mamma. Et s’il conserve des séquelles de cet AVC, il n’a pas de membres amputés. Alors on lui attache une main pour jouer puisque c’est lui qui défend les cages des buts.

L’entraînement va commencer et j’avoue que je suis perplexe. Comment des hommes munis seulement de béquilles peuvent-ils jouer au football. Sharon, un ancien bon joueur de football, s’apprête à donner des consignes pour que les joueurs se mettent en place. Michal, la jeune kinésithérapeute, va débuter le décrassage articulaire et musculaire des joueurs. Michal, physiothérapeute à Tel Hachomer est bénévole et a réappris à marcher à certains des joueurs qui étaient déjà passés par ses soins à l’hôpital après leur accident. Zach, Azi, Tarfati, furent ses patients bien avant le football.

La venue de Michal fut naturelle au sein de l’équipe. Elle est là pour préparer physiquement les futurs matchs et tournois, mais aussi pour prévenir les blessures, apprendre aux joueurs à mieux courir avec des béquilles, les préparer psychologiquement aussi. Elie, qui nous écoute, me dira son ambition de jouer la Coupe d’Europe, mais aussi bientôt le tournoi Mondial, et sa fierté de porter le maillot national. Un petit évènement a comblé d’aise toute l’équipe il y a quelques semaines. Les joueurs des équipes nationales israéliennes, hommes et femmes, ont organisé une formation conjointe avec l’équipe des amputés israéliens afin de mieux faire connaître l’équipe dans le prochain tournoi Euro en Pologne.

Une École du courage et de la dignité

Les joueurs de l’équipe nationale, Natcho, Zehavi, Desa, le jeune et prometteur Manor Solomon et Ofir Marciano, le gardien et des joueuses de l’équipe nationale féminine, encadrés par Willy Rotensteiner, ont enfilé des béquilles et joue contre l’équipe de Sharon. Ils ont été surpris de la difficulté de jouer ainsi, et ont tiré leurs chapeaux devant les difficultés et les défis auxquels sont confrontés les joueurs d’une équipe de joueurs amputés.

La rencontre amicale entre les joueurs de l’équipe nationale senior et l’équipe nationale des amputés a été conçue pour accroître la sensibilisation la notoriété aux entreprises, aider l’équipe des amputés à mobiliser des ressources et bien sûr prouver que tout le monde peut faire partie de ce jeu universel, peu importe les difficultés. J’ai quitté le stade et sa lumière artificielle, mais pas cette lumière que j’ai découvert en chacun des joueurs, une lumière qui s’appelle courage et passion. Assez fier de les avoir croisés, j’étais déjà curieux de connaître les futurs résultats de l’équipe dans le monde.

Le CRPS (SDRC pour les francophones)

Le CRPS survient suite à une blessure physique (45 à 65% des cas), ou suite à une intervention chirurgicale (10 à 20%), à une maladie, un cancer ou un infarctus. La douleur affecte principalement un membre inférieur ou supérieur, est ressentie au-delà du site de lésion et est disproportionnée en intensité considérant la blessure initiale. La cause exacte du CRPS est malheureusement encore méconnue. Cependant, la littérature médicale fait la distinction entre un CRPS de type 1 (qui apparaît suite à un traumatisme où les nerfs ne sont pas endommagés) et de type 2 (où il y a évidence d’une atteinte nerveuse). Toutes les personnes atteintes d’un CRPS souffrent de douleur chronique au site de lésion et les symptômes sont les suivants: sensations de cuisson, nuits sans repos, raideurs articulaires, peau sensible au toucher, changement de la température de la peau (sudation excessive ou assèchement de la peau), coloration de la peau (blanc, rouge), changement au niveau de la pilosité et de la croissance des ongles, inflammation localisée au site de la lésion, atrophie musculaire, et diminution importante de l’autonomie fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne. Le traitement du CRPS représente un défi de taille pour les thérapeutes de la santé. L’approche interdisciplinaire semble être celle qui obtient les meilleurs résultats jusqu’à maintenant avec une équipe composée de médecins, de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et de psychologues.