L’épidémie « profite » aux animaux et à la nature en Israël

Qui a dit que l’épidémie actuelle ne présentait que des inconvénients ? Les effets du confinement profitent au moins aux animaux qui occupent les lieux laissés vacants par l’homme. La nature dit-on a horreur du vide. La preuve.

La nature et les animaux reprennent leurs droits. L’épidémie de coronavirus et le confinement qui s’en est suivi ont quelques effets positifs. Tout d’abord, une baisse sensible de la pollution dans les villes. C’est ainsi qu’après plusieurs semaines de confinement la vue sur Jaffa est parfaitement dégagée, sans le voile de brouillard habituel.

Par ailleurs, la flore et la faune reprennent leurs droits. A Eilat, on a récemment observé des bouquetins sur la promenade normalement noire de monde. Dans le parc Hayarkon de Tel-Aviv, les chacals règnent en maîtres et, à Haïfa, on a vu une harde de sangliers dans un quartier résidentiel.

Partout dans le pays, on entend de nouveau le chant des oiseaux. Sur les plages de Tel-Aviv, dont chaque centimètre carré est normalement occupé par beau temps, plusieurs espèces d’oiseaux qu’on ne voit normalement pas en ces lieux se sont confortablement installées.

SOURCE: Groupe Israel-Suisse