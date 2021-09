Leonardo DiCaprio investit dans l’israélien Aleph Farms (viande artificielle).

Cette semaine, Aleph Farms et la société néerlandaise Mosa Meat, deux entreprises à la pointe du domaine émergent de la viande cultivée, ont annoncé un investissement de la part de Leonardo DiCaprio, l’ acteur oscarisé et activiste environnemental. Les deux entreprises ont démontré leur capacité à cultiver du bœuf directement à partir de cellules animales, avec le dévoilement du premier hamburger cultivé par Mosa Meat en 2013 et des premiers steak et faux-filet cultivés respectivement par Aleph Farms en 2018 et 2021.Lire la suite sur israelvalley.com