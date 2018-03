La star hollywoodienne Leonardo DiCaprio a investi dans un hôtel certifié écologique en Israël, rapporte le Jerusalem Post.

L’hôtel sera construit le long de la Marina d’Herzliya en conformité avec les normes écologiques américaines du LEED (Leadership in Energy Environnemental Planning) et du US Green Building Council, deux organismes spécialisés dans le domaine des constructions vertes. Lire la suite sur lemondejuif.info