Leonard Cohen avait chanté pour Tsahal lors de la guerre de Kippour

Des hommages ont été rendus du monde entier pour marquer le quatrième anniversaire de la disparition – du chanteur et compositeur juif canadien Leonard Cohen.

« Leonard Cohen était un grand créateur, un artiste talentueux, et un juif chaleureux, qui a aimé le peuple d’Israël et l’état d’Israël », a déclaré le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou dans un communiqué. « Je n’oublierai pas sa venue en Israël pendant la guerre du Kippour pour chanter auprès des soldats de Tsahal, avec un profond sentiment de communion. Sa voix touchante continuera à nous accompagner, comme sa prière «Alléluia». Que sa mémoire soit une bénédiction. »

Il y a quatre ans dans un message sur Facebook, au moment du décès de Léonard Cohen, le président israélien Reuven Rivlin et feu son épouse Nechema avaient écrit: «Ce matin, nous nous sommes regardés et avons pensé aux mêmes chansons: « Dance Me to the End of Love » était la bande sonore de tant de moments de notre vie de couple et en famille. Il a ajouté, avec ses chansons, un esprit et une profondeur, une émotion dans notre vie quotidienne. Quelle tristesse que la disparition de cet homme dont la voix et le visage nous ont accompagnés pendant tant d’années. Un géant, un créateur, ouvert à tous, qui savait aussi accompagner l’Etat d’Israël dans les champs de bataille. »