L’enseignement du Rabbi : « Apprends aux autres ce que tu sais »

La Conférence des émissaires du mouvement Chabad a de nouveau eu lieu, après l’année Corona. Plus de 4 000 émissaires se sont réunis à New York, venant du monde entier, avec eux environ un millier de leurs enfants. Shimon Tzvi Reznik a prononcé l’allocution principale au cours du rassemblement des jeunes émissaires :

« Une fois, le rédacteur en chef d’un journal de Los Angeles est entré dans le bureau du Rabbi. Il y est resté de nombreuses heures, et le Rabbi a abordé de nombreux sujets avec lui. À un moment donné, le Rabbi lui a parlé de l’importance de diffuser le judaïsme à travers son journal. Le rédacteur en chef dit au Rabbi : » Comment puis-je enseigner, quand moi-même, je n’en sais pas assez ? « . Le Rabbi lui répondit : » Il y a des choses que tu sais. Qui t’a donné le droit de garder pour toi ce que tu sais ? ‘.

Si le Rabbi a dit cela à un rédacteur en chef de journal, qu’est-ce que chacun d’entre nous peut apprendre de cette histoire ? Nous ne sommes peut-être pas assez âgés et mûrs, et ne savons pas autant que nos parents, mais qui nous a donné le droit de garder ce que nous savons pour nous ? Si tu connais la lettre Alef, enseigne le Alef.

Ici en Californie, je parle de la Thora le soir du Shabbat devant des personnes plus âgées que moi, et le dimanche j’enseigne aux enfants qui viennent à « l’école du dimanche ». Ne parlons pas de l’importance de dire « Shabbat Shalom » en marchant dans la rue.

Je regarde cette salle et je vois ici tant d’opportunités d’en faire plus ! Que chacun choisisse quelque chose de petit, un commandement que nous proposerons à quelqu’un d’observer, un voisin ou une voisine de plus que nous nous engagerons à contacter. Mes amis émissaires, partageons ce que nous avons avec ceux qui nous entourent. Nous n’avons pas le droit de tout garder pour nous. »