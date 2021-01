L’enfer en « Palestine » laïque ou l’impossibilité d’être athée

“Mon compte Facebook a été suspendu. Des gens ont signalé mon profil pour le bloquer. J’ai l’habitude, ça m’est arrivé tellement de fois !”. Cela semble anodin mais c’est le vécu de Waleed Al-Husseini, ce jeune Palestinien de 25 ans qui a fait un choix atypique: celui de devenir athée au sortir de l’adolescence! Mais surtout de le proclamer sur des blogs et les réseaux sociaux arabes. Il a publié un livre sur ces réflexions sur l’Islam: « Blasphémateur ! Les prisons d’Allah »

Athée chez les Palestiniens ? L’OLP est supposément laïc car elle tente de vouloir être la protectrice des 3 religions sur la Terre Sainte. Mais le témoignage de Waleed nous montre que l’apostasie n’est pas vue d’un bon œil. On est bien loin des positions diplomatiques car ses choix le précipiteront en prison puis sur le chemin de l’exil vers la France. Il en a tiré un livre publié il y a 5 ans où transperce son engagement en faveur des droits de l’Homme et la laïcité.

Mais côté arabe, ses choix l’ont catalogué comme mécréant militant! Originaire de Qalqilya en Judée Samarie, Waleed Al-Husseini vient d’une famille pratiquante plutôt favorisée ce qui lui offre l’opportunité d’aller à l’université. Il étudie l’informatique, avant de se tourner vers l’enseignement puis de travailler dans une banque. Il s’interroge sur l’islam dès son adolescence, étudie le sujet à fond en se rendant à la bibliothèque publique puis en surfant sur internet. Ce qu’il trouve le convainc, il devient un apostat.

Trahi par ses adresses IP

“J’ai choisi d’être athée car j’ai senti que l’islam n’était pas compatible avec la démocratie et les droits de l’Homme. On dit que l’islam est une religion de paix, mais c’est faux. Le Coran a deux facettes : une douce, celle de la Mecque, car Mahomet à ce moment-là était faible. Et une très dure, celle de Médine, où le prophète et ses fidèles prennent le pouvoir et commettent des tueries. Les djihadistes et les extrémistes utilisent cette violence”.

Il commence à la partager sur des blogs et des réseaux sociaux en 2007. Il crée un groupe Facebook et un blog » La voie de la raison ». Il écrit ainsi sous couvert de pseudonymes pendant trois ans, conscient que ce qu’il publie pourrait lui attirer des problèmes; Il connaît une certaine audience mais reçoit des menaces. Trahi par ses adresses IP, il est arrêté le 2 novembre 2010 dans un cybercafé par les services de renseignements palestiniens.

L’enfer des prisons palestiniennes

Commence une détention illégale de dix mois, ponctuée de mauvais traitements et de tortures: “Je devais rester debout immobile pendant des heures, ou encore on me faisait me tenir pieds nus sur des sortes de petites boites de conserve, puis courir dans le couloir pour que les marques disparaissent”. Quel est donc le chef d’inculpation pour ce blogueur athée ? Il menace la sécurité intérieure de la Palestine mais derrière ce motif biaisé, il est coupable d’avoir critiqué Allah et d’insulter le sentiment religieux des palestiniens. Apparemment un jeune athée d’une vingtaine d’années serait capable de déstabiliser tout un pays, voire l’islam en entier, par des articles publiés sur internet.

“Je pensais vivre dans un Etat laïc, où j’avais la liberté de m’exprimer. Il n’en est rien, c’est une dictature : la justice n’existe pas, pas plus que la liberté d’expression ou de pensée. Il est impossible d’être athée dans les pays arabes, on nous prend pour des gens malades, stupides et immoraux”.

Un simulacre de procès s’engage devant un tribunal militaire. Il finit par être libéré pour l’Aïd en attendant une nouvelle reprise de son procès. Mais il lui est interdit de contacter ses amis ou de quitter le territoire, et, il doit se rendre chaque matin au commissariat. Sans compter les insultes, les rumeurs et la mise à l’écart que subit sa famille. La vie à Qalqilya n’est plus possible pour lui, il décide de prendre la fuite : “Je suis parti en Jordanie et de là-bas j’ai entamé les démarches pour obtenir un visa de réfugié politique en France”. Il a été condamné par contumace à 7 ans et demi de prison. Il ignore si et quand il reverra sa famille.

Et au pays des droits de l’Homme?

Son livre est sorti une semaine après l’attaque sanglante de Charlie Hebdo – et sa posture d’ex-musulman très critique envers l’islam a également commencé à percer la sphère médiatique française. Mais il se heurte alors à la frange musulmane de la population française. Il reçoit des menaces et il répond qu’il en a l’habitude mais que cela fait un moment déjà qu’il ne se rend plus dans le nord de Paris.

Et concernant une éventuelle récupération de ses propos par l’extrême-droite, il est sans équivoque :“Moi, je me bats pour la liberté et les droits de l’Homme, eux ne sont motivés que par le racisme. Je n’ai aucun souci avec ceux qui pratiquent leur religion dans l’intimité”. Il en est certain et il l’écrit, Internet sera la tombe des religions.”.