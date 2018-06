L’emplacement choisi pour la plus grande tour d’Israël a été révélé

Le comité de planification et de construction a approuvé le plan « la tour entre les villes », au cœur d’Israël. Un gratte-ciel où se mêleront bureaux, commerces, espaces publics et hôtels.

En route vers le ciel. La plus grande tour d’Israël comptera 100 étages. Depuis quelques jours, on connait son futur emplacement. Elle sera construite à la croisée des chemins entre les villes de Tel-Aviv, Ramat Gan et Givataïm.

Le Comité planification et de construction du grand Tel-Aviv, a noté dans sa décision que le plan comprend la construction d’une tour de cent étages entre les rues Shefa Tal à Givatayim (suite de la rue Yigal Allon de Tel-Aviv), Jabotinsky, à Ramat Gan et la bretelle de sortie autoroute Ayalon (échangeur Arlozorov). En outre, ce nouveau gratte-ciel se situera à proximité de la gare Savidor-Centre, la station de la « ligne rouge » du futur tramway qui devrait commencer à fonctionner en octobre 2021.

Une tour immense et deux bâtiments publics

En plus de la tour, deux bâtiments de six étages seront construits en contrebas. Des espaces avec une gamme élargie de services (éducation, religion, sport, loisirs, services sociaux et communautaires…) destinés pour la plupart, au grand public.

Daniella Posek, présidente du comité régional, a précisé: «Le programme met l’accent sur l’espace public. Il comprend la construction d’un système de ponts piétonniers. La construction reliera les trois villes (Givatayim, Ramat Gan et Tel Aviv) au complexe principal de transports en commun du pays et de la région métropolitaine de Tel-Aviv.

Selon toute vraisemblance, il faudra au moins deux ans, pour mener à bout ce nouveau projet titanesque. Après les tours Azrieli, un nouveau symbole pour la région centre d’Israël ?