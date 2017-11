L’émotion de Scarlett Johansson qui découvre que sa famille est morte dans le ghetto de Varsovie

Scarlett Johansson l’actrice américaine interprète de « Black Widow » dans « Avengers » (pour les plus jeunes) et de Charlotte dans « Lost in Translation » (pour ceux qui le sont un peu moins), était mardi dans l’émission américaine « Finding you roots » (trouver vos racines) pour tenter de lever le voile sur ses origines. La star a fondu en larme en découvrant que toute une branche de sa famille était morte dans le ghetto de Varsovie en Pologne pendant la Seconde Guerre Mondiale…. Lire la suite sur tel-avivre.com