L’émergence de nouveaux lobbies pro-israéliens aux Etats-Unis.

L'arrivée de Donald Trump au pouvoir a fait émerger de nouveaux lobbies pro-israéliens en plus du lobby historique AIPAC : les Évangélistes chrétiens, la droite alternative, et l'Arabie saoudite. Ces lobbies exercent une puissance et un pouvoir d'influence sans précédent. Ils ont obtenu le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem en étant en phase avec le premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais ils ont cette caractéristique de tenir compte, d'abord des intérêts israéliens, avant les priorités proprement américaines ; parfois ces deux intérêts se recoupent.