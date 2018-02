L’Egypte perd patience avec le Hamas

La délégation du Hamas poursuit sa visite au Caire depuis… 13 jours. Sans succès apparent pour le moment. Le ton monte entre les deux parties…

Selon le quotidien libanais AlAkhbar, la délégation du Hamas en visite au Caire, composée de hauts cadres de la branche armée du Hamas, mène des discussions avec les renseignements égyptiens sur un possible échange des détenus (avec Israël). Mais en réalité, les deux parties tentent d’aplanir leurs propres dissensions. En Egypte, on affiche un certain agacement.

Outre Abou Marzouk et ses compagnons, Le Caire a récemment refusé à maintes reprises une demande du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, d’effectuer une tournée extérieure, avançant comme prétexte que Haniyeh a été inscrit (il y a quelques semaines) sur la liste US terroriste.

L’Egypte pose ses conditions

Dans ce contexte, l’Egypte a imposé deux options au Hamas:

1-Accepter toutes les demandes de l’Autorité palestinienne et d’adhérer à l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) après l’introduction de modifications mineures sur sa charte et la légalisation des armes des factions sous l’égide de l’organisation (OLP).

2-Reconnaitre l’échec de la réconciliation avec le Fatah et fonder une administration autonome à Gaza avec la participation du courant de Mohamad Dahlan, un cadre évincé du Fatah. L’Egypte se chargera d’assurer une couverture politique américano-arabe à ce projet alors que Dahlan assurera son financement des pays du Golfe.

Il convient de noter que cette dernière condition suscite l’ire de l’Autorité palestinienne, y voyant une proposition totalement conforme aux propositions de Donald Trump.

Le Hamas et l’Iran

L’Egypte a informé la délégation du Hamas qu’il faut choisir entre Le Caire ou Téhéran, affirmant qu’il est inadmissible de manœuvrer entre les deux côtés.

Le Hamas a répondu d’une façon implicite à la proposition égyptienne. Le vice-président du mouvement à Gaza, Khalil Hayyé, a affirmé que « la délégation du Hamas a refusé toutes les propositions qui affectent les droits du peuple palestinien. La délégation du Hamas a dit au ministre égyptien des renseignements, Abbas Kamel, que la Palestine appartient aux Palestiniens et l’Egypte aux Égyptiens. Ce qui préoccupe pour l’heure le Hamas, c’est une résolution définitive de la crise sur le point du passage frontalier de Rafiah et améliorer la situation humanitaire et économique ».

Dans ce contexte, les discussions risquent de s’éterniser…