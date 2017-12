L’indice des prix à la consommation en Israël a diminué de 0,3% en novembre, selon le Bureau central des statistiques. Les légumes et fruits frais se sont distingués avec une chute de 7,3%. La culture, les divertissements et les transports ont enregistré des baisses de 0,4% chacune. D’autre part, le vêtement et la chaussure ont augmenté de 2%. Lire la suite sur israelvalley.com