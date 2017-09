Légende de deux nations solitaires : Israël-Kurdistan©

La légende des deux nations solitaires : Israël et le Kurdistan

Le référendum sur l’Indépendance du Kurdistan d’Irak se déroule le 25 septembre 2017

.

Au Kurdistan irakien, les autorités du Gouvernement Régional du Kurdistan (GRK) autorisent les masses à se rassembler autour des deux drapeaux réunis du Kurdistan et d’Israël.

Les manifestations à travers le monde pour l’Indépendance du Kurdistan, auxquelles les Kurdes ont participé, venus des quatre coins du Kurdistan historique, témoignent d’un nombre sans précédent de drapeaux israéliens flottant aux côtés des drapeaux du Kurdistan. Depuis les capitales du monde, à Washington, Bruxelles, Stockholm et Cologne, jusqu’aux villes du Kurdistan irakien, à Dohuk, Akre, Zakho et la capitale Erbil, les nationalistes kurdes ont agité le drapeau bleu et blanc, alors qu’ils entonnaient des chants nationalistes appelant corps et âme à l’indépendance.