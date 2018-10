L’efficacité du système de santé israélien démontrée

Israël est l’un des pays au monde qui soigne le plus efficacement ses malades.

Placé en sixième position dans l’indice Bloomberg d’efficacité des soins de santé, il est non seulement le pays du Proche Orient ayant les plus faibles dépenses de santé mais il devance également des pays occidentaux comme l’Allemagne, les Etats-Unis et la Suisse. L’indice comporte trois composantes : les coûts relatifs, les coûts absolus et l’espérance moyenne de vie. En Israël, l’espérance moyenne de vie est de 82 ans. C’est l’une des plus élevées des pays de l’OCDE.

Toutefois, des améliorations restent nécessaires. Notamment en ce qui concerne les urgences qui ne sont pas à la pointe de la modernité dans de nombreux établissements hospitaliers. La médecine d’urgence n’est d’ailleurs reconnue comme une spécialité que depuis 1999.

L’exemple de l’hôpital I’hilov

L’hôpital I’hilov de Tel-Aviv a décidé de rénover totalement et d’agrandir ses urgences. Elles occuperont à l’avenir trois étages et disposeront des appareils de tomographie les plus perfectionnés. Cet établissement devient ainsi l’un des plus importants services d’urgence de tout le Proche Orient. En outre, le service sera construit de manière à rester opérationnel en cas d’attaque chimique ou de missiles. Par ailleurs, il intégrera encore plus de spécialistes des différentes disciplines.

„Diriger les urgences est une tâche extrêmement difficile, notamment quand il faut allier la qualité des soins à celle du service rendu. Nous faisons tout pour minimiser les temps d’attente et améliorer le service offert“ a déclaré le directeur des urgences, le Dr Daniel Trotzky (39 ans) au Jerusalem Post.

SOURCE : Israel-Suisse