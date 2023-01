L’écrivain koweïtien Abdullah Al-Hadlaq : “Je suis pour la coexistence pacifique avec l’Etat légitime d’Israël”

“Il n’y a pas d’occupation, il y a un peuple qui retourne sur sa terre. ”

Un écrivain koweïtien contestait dès 2017 la solidarité de longue date des États arabes contre Israël dans une interview à la chaîne de télévision koweïtienne Alrai, qualifiant l’État hébreu “d’indépendant et souverain: Qu’on le veuille ou non, Israël est un État indépendant et souverain”, a déclaré Abdullah Al-Hadlaq, lequel, citant l’exemple de la Corée du Nord, ajoutait: “les pays qui ne reconnaissent pas Israël sont les pays de la tyrannie et de l’oppression”.Lire la suite sur tribunejuive.info