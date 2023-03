L’économie israélienne dans le peloton de tête des pays de l’OCDE

Le magazine „The Economist“ a placé en quatrième position l’économie israélienne pour l’année 2022. C’est un exploit de figurer dans le peloton (5 premiers) estiment les spécialistes. « Au Proche-Orient, Israël a obtenu de très bons résultats, en dépit du chaos politique » a écrit l’hebdomadaire britannique.

Dans le peloton de tête. Le classement des 34 pays de l’OCDE a été effectué sur la base de cinq indicateurs macroéconomiques : la croissance du PIB, l’inflation annuelle, le taux d’inflation, le cours des actions et l’endettement de l’Etat. Comme le signalait la semaine dernière le magazine économique israélien Globes, cette année le rapport PIB/endettement est passé de 68 à 60 pour cent. L’inflation de 5,3 pour cent sur les douze derniers mois. Soit pratiquement de moitié inférieure à celle enregistrée dans la plupart des pays occidentaux. The Economist précise que le taux d’inflation a été plus bas dans les pays dont les ressources énergétiques ne dépendent pas du gaz et du pétrole russes. Et c’est bien le cas d’Israël.

Champion des exportations

Israël tire également son épingle du jeu en matière d’exportations. Durant les dix dernières années, hormis 2020 à cause du coronavirus, les chiffres n’ont cessé d’augmenter. D’après une estimation prudente du bureau du commerce extérieur du ministère de l’Economie et de l’Industrie, les exportations israéliennes de marchandises et de services atteindront en 2022 au minimum 160 milliards de dollars (voire 165 millions). Un nouveau record avec une hausse de plus de 10 pour cent par rapport à l’année précédente. L’année 2021 avait elle-même été excellente avec 144 milliards de dollars.

51 pour cent des exportations concernent des services et 49 pour cent des marchandises. Ces chiffres témoignent de la forte augmentation des exportations de logiciels et de prestations de services dans le secteur de la recherche et du développement. Un secteur qui représentent respectivement 42 pour cent et 14 pour cent des services.

SOURCE: Groupe Israël-Suisse