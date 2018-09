L’économie de Gaza est en chute libre selon la Banque Mondiale.

L’économie de la bande de Gaza est en chute libre, a averti cette semaine un rapport de la Banque mondiale, appelant à une action urgente d’Israël et de la communauté internationale pour éviter un effondrement immédiat. Le rapport a été publié avant une réunion de haut niveau du Comité de liaison ad hoc de la banque, chargé de coordonner l’aide au développement aux Palestiniens, le 27 septembre. Selon le rapport, le taux de chômage est maintenant de plus de 50% et de plus de 70% chez les jeunes de Gaza.

Mark Aharon, directeur du programme économique de la Banque mondiale à Gaza et en Judée-Samarie, a déclaré dans une interview à Ynet que l’économie de Gaza était confrontée à un déclin économique rapide. « Au premier trimestre de 2018, l’économie de Gaza a décliné de 6%, ce qui est très significatif, et elle a continué de s’effondrer depuis », a souligné M. Aharon.Lire la suite sur israelvalley.com