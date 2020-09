Le vrai visage des Palestiniens dévoilé par les EAU et Bahreïn

Le masque est enfin tombé, il dévoile la supercherie des dernières décennies. Le monde arabo-musulman réalise que les Palestiniens et non les Israéliens présentent un obstacle au processus de paix et à toute réconciliation sincère avec le monde juif. Toutes les tentatives des dirigeants palestiniens de saboter la normalisation avec les Etats du Golfe furent vouées à l’échec. Les leaders arabes ont même rejeté une requête palestinienne de condamner cet accord et d’exclure les pays du Golfe persique de la Ligue arabe.