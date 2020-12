Le vice-président d’Apple, arabe israélien et fier de l’être

Le géant Apple serait en train de savourer la réussite d’une de ses réalisations, une de plus mais qui l’unie cette fois un peu plus à Israël ! C’est ainsi que les ingénieurs israéliens ont l’ordre de garder top secret les produits qu’ils élaborent tout spécialement pour Johny Srouji, vice-président d’Apple…et israélien.

Ce que l’on sait c’est que cette installation, (pas n’importe laquelle, – des bâtiments d’une grande beauté esthétique, conçus pour répondre aux besoins d’une haute technologie)-, pas n’importe où, – (dans le quartier huppé d’Herzlia Pitouach), a déjà couté la bagatelle de 1.2 milliard de $ et que ce n’est qu’un début pour Apple qui continue de recruter et embaucher talents sur talents issus de la ruche israélienne… (800 personnes dont 400 au cours des deux dernières années).

Ceci dit, ce que l’israélien lambda sait moins, ou ne sait pas du tout, c’est que Johny Srouji, cet expert reconnu du monde entier, a été nommé récemment vice-président d’Apple et responsable de la mise en place du centre de développement d’Apple en Israël.

« Plus secret que la CIA »

Ce que l’israélien lambda sait moins, ou ne sait pas du tout, c’est que Johny Srouji, revendique haut et fort sa fierté d’être un arabe israélien de Haïfa. Et de se remémorer les portes ouvertes devant lui par Israël pour lui permettre d’obtenir ses diplômes de Bachelor et un Master au sein du premier institut de haute technologie israélien, le Technion.

Un bon millier d’employés émérites, des bâtiments de grande qualité… Comment ne pas s’étonner que si peu d’israéliens soient au courant de toutes ces nouvelles activités. La réponse semble être intrinsèque à l’esprit même d’Apple, confirmée par Jonhy Srouji: : « Apple est plus secret que la CIA »…