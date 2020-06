Le tube de l’été à Ramallah : « Faîtes-vous exploser à Haïfa »

Même la crise du coronavirus n’est pas suffisante pour amener l’Autorité palestinienne à cesser l’endoctrinement de ses administrés.

C’est le tube de l’été à Ramallah, Naplouse et Gaza. Dans cette chanson présentée par la télé palestinienne, on chante en chœur que rien ne surpasse la mort en tant que «martyr» lorsque l’on abat des civils israéliens.

Le message de l’Autorité palestinienne: lancer des attentats suicides – même en précisant les villes israéliennes à cibler: Haïfa et Atlit.

Même si Israël aide à sauver des vies palestiniennes en formant des médecins palestiniens et en transférant des centaines de tonnes de fournitures pour combattre Covid-19, l’Autorité palestinienne ne change pas son idéologie fondamentale: Assassiner des Israéliens. Une mission célébrée par le chant et la danse.

Utilisant l’impératif féminin, la chanson encourage spécifiquement les femmes palestiniennes à «attacher la ceinture explosive… les cocktails Molotov et les balles AK-47». Hommage est rendu à deux femmes kamikazes: Wafa Idris, la première femme palestinienne kamikaze et Ayyat Al-Akhras, 17 ans, la plus jeune femme palestinienne kamikaze. Ces deux terroristes ont tué au total 3 personnes et blessé 178 autres à Jérusalem. La chanson les présente comme des modèles qui sont «suivis par des milliers d’autres volontaires». Un vrai tube…explosif

« Handala band »

Paroles : « Enfilez la ceinture explosive

Faites exploser la première à Haïfa

et la seconde à Atlit (c.-à-d. Les villes israéliennes)

Ne laissez pas l’usurpateur (c.-à-d. Israël)

dormir

Terrifiez-le constamment …

Ô mon ennemi,

c’est le jour que vous n’avez jamais vu …

Enfilez les cocktails Molotov

et les balles AK-47

Faites constamment peur au tyran,

et faites bouillir un volcan d’huile en dessous de lui …

Enfilez la ceinture, ô fille de ma terre,

et faites-là exploser devant les ennemis

Comme le goût du Martyre est doux,

je n’en ai trouvé aucun de pareil …

O Wafa [Idris] et Ayyat [Al-Akhras] (c’est-à-dire des kamikazes)

Vous avez levé la tête vers le ciel

Notre public vous suit maintenant

par milliers »

SOURCE: Palestinian Media Watch