Le tourisme israélien en hausse de 25% en 2018. Un nouveau record ?

1,36 million de touristes sont entrés en Israël entre janvier et avril 2018, soit 25% de plus que durant la période correspondante de l’année dernière. Le ministère du Tourisme prévoit d’augmenter le nombre de touristes cette année grâce à des efforts de marketing à grande échelle, mais la menace actuelle à la sécurité assombrit cet optimisme, car le secteur du tourisme sera le premier à réagir en raison de l’éloignement des touristes d’Israël, et on craint que le record de 3,6 millions de touristes enregistré l’année dernière ne soit dépassé.Lire la suite sur israelvalley.com