Le ton monte entre l’Iran et les Etats Unis qui envoient 1000 soldats de plus au Moyen-Orient

Dans un climat de plus en plus tendu avec l’Iran, les Etats-Unis ont décidé d’envoyer environ 1.000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient a annoncé lundi le Pentagone. « Sur l’avis du président de l’état-major interarmées et en consultation avec la Maison Blanche, j’ai autorisé environ 1 000 soldats supplémentaires à des fins défensives pour lutter contre les attaques aériennes et les menaces navales et terrestres au Moyen-Orient « , a déclaré le secrétaire par intérim à la Défense, Patrick Shanahan, dans un communiqué cité par CNN …Lire la suite sur tel-avivre.com