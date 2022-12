Aujourd’hui (mardi), la police a levé la censure sur l’arrestation du terroriste responsable du dernier attentat à Jérusalem lors duquel Arié Sheshopek, z’l, 15 ans et Tedsa Tashume Ben Ma’ada, z’l, 50 ans, marié et père de six enfants avaient été assassinés dans l’explosion survenue à l’arrêt de bus à la sortie de Jérusalem. Lire la suite sur lphinfo.com