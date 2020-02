Le terroriste de l’attentat à la voiture-bélier arrêté

Les forces de sécurité conjointes ont réussi à mettre la main sur le terroriste qui a blessé quinze soldats durant la nuit de mercredi à jeudi au volant de sa voiture. Il s’agit d’un homme de 25 ans habitant le quartier d’A-Tour à Jérusalem. Il a été arrêté près de l’intersection du Goush Etzion et emmené pour interrogatoire. Le terroriste n’a aucun passé judiciaire et n’est pas membre d’une organisation terroriste. C’est donc la preuve qu’il a été motivé par l’incitation permanente en provenance de Gaza et de Ramallah, notamment à travers les réseaux sociaux.Lire la suite sur lphinfo.com