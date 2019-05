Le terroriste de la synagogue Habad de Poway plaide non coupable

L’auteur de l’attentat, suprématiste blanc et antisemite, qui tué une femme de 60 ans et blessé trois autres personnes samedi dernier dans la synagogue de Poway, située au nord est de San Diego, a plaidé mardi non coupable des chefs d’accusation de meurtre et de tentatives de meurtres au tribunal de San Diego. Le terroriste John Earnest, un étudiant âgé de 19 ans n’avait pas d’antécédents judiciaires, il a été arrêté peu de temps après l’attentat.Lire la suite sur tel-avivre.com