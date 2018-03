Le terroriste antijuif Rajoub accuse l’Etat juif de diriger le football mondial : “Le président de la FIFA est soumis à Israël”

Le terroriste Jibril Rajoub, accessoirement patron du “sport” palestinien, a accusé le président de Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, de “capituler devant la volonté et l’influence d’Israël”.

“L’attitude d’Infantoni est mauvaise et irréaliste et il est soumis à l’influence et à la volonté d’Israël”, a accusé Rajoub, selon le quotidien palestinien Al Quds.lire la suite sur lemondejuif.info