 »Le terroriste a pointé son arme sur moi, son arme s’est bloquée »

Un secouriste qui habite près du lieu de l’attentat s’est précipité sur place lorsqu’il a entendu les coups de feu.

Il raconte que le terroriste l’a repéré et a pointé son arme sur lui. Par miracle, l’arme s’est enrayée et le coup n’est pas parti. Le secouriste est remonté chez lui et a appelé les secours. Il est redescendu pour apporter secours aux victimes dès que la police a sécurisé les lieux.

