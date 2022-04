Le terrorisme dans les rues d’Israël

Souffrance quand la barbarie s’impose, quand la bête inhumaine jette son joug sur les innocents! Par Rony Akrich

La cruauté islamiste est bien le fruit vicié de ces abominables individus nés au sein du monde musulman. Meurtriers parmi les arabes israéliens, ils s’identifient avec leurs frères non moins assassins d’entre les résidents de Judée et de Samarie.

La racaille inhumaine mérite sa peine. Une seule peine, la peine de mort pour toutes les organisations terroristes, l’élimination systématique et sans merci de quiconque complote et exécute des plans terroristes.

Nous, Peuple d’Israël, avons une colonne vertébrale méta-historique. Nous ferons toujours face à chaque épreuve. Ainsi, nous traverserons cette période aussi fière et droite, emplis de notre Foi ancestrale!

Rien ne brisera le courage et l’héroïsme du peuple enraciné et puissant à Sion!

Malgré nos divergences, et nos contestations, à l’intérieur du pays qui, certes, troublent la paix du peuple, nul individu malfaisant et nulle action terroriste ne l’empêchera de se lever comme un seul homme face à l’islam criminel et face à toutes ses inquiétudes légitimes.

A la mémoire des 11 victimes du terrorisme islamiste, mars 2022 et des victimes de Tel Aviv Avril 2022!

Que leur souvenir soit béni a jamais! Que dieu et le peuple vengent le sang versé, Amen!