La réponse est non si l’en en croit une nouvelle « sortie » du responsable des Affaires étrangères de l’Autorité Palestinienne Riyad al-Maliki. Evoquant le Plan Trump et la loi de souveraineté, il a accusé Israël de vouloir prendre le contrôle total de la mosquée A-Aqsa et la détruire « afin d’appliquer ses plans sur la base du narratif mensonger d’un temple imaginaire ».Lire la suite sur lphinfo.com