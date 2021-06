Le témoignage d’un soldat noir américain qui libère Buchenwald

Les soldats américains qui ont libéré le camp de concentration nazi de Buchenwald ont eu des réactions puissantes à ce qu’ils ont vu, souvent façonnées par leurs propres origines. Leon Bass était un sergent afro-américain de dix-neuf ans qui servait dans une unité militaire séparée lorsqu’il a rencontré les «morts-vivants» de Buchenwald.

Comme beaucoup d’autres, il a essayé de refouler ses souvenirs des horreurs qu’il a vues là-bas et «n’a jamais parlé de tout cela». Mais dans les années 1960, alors qu’il était impliqué dans le mouvement des droits civiques, il a rencontré un survivant de la Shoah et s’est senti ému de déclarer à ses élèves que «j’étais là, j’ai vu.» Dans cette interview avec Pamela Sporn et ses élèves, il a lié l’oppression des Juifs et des autres victimes nazies à la ségrégation et à la discrimination auxquelles sont confrontés les Afro-Américains.

Leon Bass:

Personne n’a jamais parlé de ce que nous avons fait lors de la bataille des Ardennes. Personne n’a parlé du 761è Battallon, qui était noir, qui a combattu tout au long de l’Europe avec le général Patton. Quand je suis entré dans les forces armées, j’ai découvert quelque chose. J’ai découvert que le racisme faisait partie du système de notre pays. Vous voyez, quand je suis descendu au centre d’accueil ce jour-là, ils m’ont séparé.

Ils m’ont envoyé dans un sens et ils ont envoyé tous mes amis blancs dans un autre sens, parce que toutes les forces armées étaient séparées en 1943. Et ils m’ont finalement fait partie du 183è Bataillon du génie militaire, et nous avons suivi notre formation dans des endroits comme la Géorgie , Le Mississippi, le Texas et la Louisiane sur la guerre. Et puis je me suis retrouvé à Little Rock, Arkansas.

Dans chacun de ces endroits, en tant que soldat, j’ai découvert que les gens que j’avais juré de protéger et de défendre me regardaient comme si je n’étais pas assez bon pour profiter de ce que tous les Américains sont censés apprécier. C’est le genre d’expérience que j’ai eue tout au long de ma formation militaire aux États-Unis.

Pam Sporn : Diriez-vous que les Noirs ont été traités de manière égale pendant la guerre ou de manière inégale ?

Bass :- Je pense que cela représente à peu près tout. Lorsque vous avez deux armées distinctes, vous envoyez un message disant que vous n’êtes pas égaux. Mais nous leur avons fait comprendre que ce n’était pas le cas, parce que nous avons démontré que nous étions égaux, et parfois même dépassés certains des autres soldats, parce que nous devions garder constamment à l’esprit quel objectif nous cherchions, et cet objectif était de lutter pour se débarrasser du racisme qui a créé les hostilités en Europe, et pour se souvenir que nous avons dû nous concentrer sur les hostilités et le racisme. Nous avions donc un double devoir, il a donc fallu un bon soldat pour le faire.

je n’étais préparé à ce que j’ai vu

Le jour où j’ai traversé les portes du camp de concentration de Buchenwald, et j’ai vu ce que j’ai vu, je ne peux jamais dire que je suis insensible à la vie humaine. Cela m’a fait savoir que la vie humaine est sacrée, car lorsque j’ai franchi ces portes au printemps d’avril 1945, je n’étais pas du tout préparé à ce que j’ai vu. Et j’ai vu ce que je peux appeler maintenant les morts-vivants. J’y ai vu des êtres humains qui avaient été battus, affamés et torturés et tellement maltraités qu’ils n’étaient que des squelettes humains. Ils étaient peau et os et ils avaient ces visages squelettiques avec les yeux profonds, et leurs têtes avaient été rasées.

Et ils se tenaient là, accrochés l’un à l’autre, et ils étaient si maigres. Ils avaient des plaies sur le corps provoquées par la malnutrition. Et cet homme a tendu ses mains, et ses doigts étaient palmés avec les croûtes qui proviennent de la malnutrition. Et moi ? Je me suis juste dit: «Mon Dieu, qu’est-ce que c’est? C’est une sorte de folie! Qui sont ces gens ? Qu’est-ce qu’ils ont fait de si mal? »

Et c’est à ce moment-là que j’ai découvert qu’ils étaient juifs et gitans, certains étaient des Témoins de Jéhovah, ils étaient syndicalistes, ils étaient communistes, ils étaient homosexuels. Il a continué et nous a dit. Il y avait tellement de groupes différents placés dans ce camp par les nazis. Et qu’est-ce que les nazis ont utilisé comme critère pour déterminer qui serait choisi pour y aller? Ils ont dit que ces gens qui n’étaient pas assez bons, ces gens qui étaient inférieurs, ils pouvaient être séparés.

Alors, tu vois ce que je veux dire? La ségrégation, le racisme peuvent conduire à la mort, c’est ce que j’ai vu à Buchenwald.

Source: Interview réalisée par Pamela Sporn et ses étudiants. Produit par le Educational Video Center.