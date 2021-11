Le témoignage de l’ancienne agent du Mossad

L’ancienne agent du Mossad, Sima Shine, s’est exprimée dans le quotidien « Israel Hayom » à propos des opérations dans un pays qui « n’a pas de relations diplomatiques avec Israël » puis sur ce qui se passe réellement sur le terrain en Iran. En voici quelques extraits.

La série d’espionnage Téhéran de Kan 11 a captivé les téléspectateurs israéliens dès le premier épisode, diffusé l’année passée. Dans la série, l’agent israélien d’origine iranienne Tamar Rabinyan est envoyé à Téhéran pour désactiver le réacteur nucléaire iranien et se retrouve pourchassé par les gardiens de la révolution. L’occasion pour Israel Hayom de s’entretenir avec Sima Shine, ex agent et cheffe de la Division de la recherche du Mossad et actuellement chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale.

Q: Vous avez été envoyé dans une situation similaire.

«J’étais en mission, bien sûr, dans un pays avec lequel nous n’avons pas de relations diplomatiques, mais avec la connaissance et l’assentiment du gouvernement local, ce qui est bien sûr différent de la situation dans la série. C’était un sentiment étrange. Evidemment, je ne pouvais pas parler hébreu. Je n’ai pas dit un mot pendant tout le vol, et parfois j’ai préféré faire semblant de dormir. Quand j’ai vu quels pays nous survolions, c’était stressant. «

Q: Récemment, des explosions et des incendies se sont produits sur des sites sensibles en Iran. Les gens disent que les dommages causés à leurs centrifugeuses retarderont le programme nucléaire iranien pendant un à deux ans.

«L’attaque contre les centrifugeuses avancées retarde la modernisation de son programme nucléaire. Elle retarde leur capacité à passer à une nouvelle génération de centrifugeuses, qui utilisent un plus petit nombre de centrifugeuses pour enrichir une plus grande quantité d’uranium. Mais le nucléaire iranien progresse encore, et même avec leurs anciennes centrifugeuses IR1, ils peuvent fabriquer une bombe nucléaire. Au moment où l’Iran a violé l’accord nucléaire de 2015, ils ont décidé d’aller de l’avant aussi vite que leurs capacités technologiques le leur permettaient, et ont accéléré leur recherche et développement de nouvelles centrifugeuses, mais maintenant… il y a eu un retard majeur et inattendu dans les plans.

Q: Ce retard est-il causé par des conditions climatiques extrêmes et des infrastructures usées, ou par un sabotage?

«Certaines des défaillances sont dues à des infrastructures et à une maintenance de mauvaise qualité, et je pense que la plupart des récentes explosions étaient en fait des défaillances techniques dues à la fatigue des matériaux. Ce qui est clair, c’est que l’explosion de Natanz n’a pas été le résultat d’une erreur. Plus que cela – les Iraniens eux-mêmes ont admis qu’ils savaient comment cela avait été commis et ont même publié le nom du principal suspect. Mais aucune entité officielle n’a prononcé le mot «Israël». «

Q: Cela a une signification ?

« Je suppose que les Iraniens pensent que c’était Israël, mais je ne sais pas si les États-Unis ont également joué un rôle. Leur silence leur permet d’être flexibles sur une future réponse. S’il s’agissait d’une action conjointe israélo-américaine, les Iraniens tiendrontcompte du fait que la réponse à toute action de leur part pourrait également être conjointe. «

Q: D’après votre expérience au Mossad, à quel point est-il compliqué d’apporter des explosifs dans une installation nucléaire aussi sensible?

« C’est très compliqué. Sur le plan opérationnel, c’est un processus très impressionnant. Et en plus des recherches pour l’opération, il faut des repérages pour indiquer aux agents où aller- ce qui causera des dommages majeurs, où se trouvent les points faibles, comme ce que nous avons vu dans l’opération d’archivage nucléaire. (Lorsque Netanyahou a exhibé des milliers de documents nucléaires iraniens ultrasecrets, exfiltrés d’Iran : ndlr). Là, la partie la plus fructueuse de l’opération a été d’extraire du matériel et de l’apporter aux décideurs israéliens. Autant que je sache, le plus compliqué était le déplacement de toute cette information et de données depuis l’Iran vers Israël. C’est un travail phénoménal. » (…)

Q: Est-il possible qu’il y est un renversement de régime en Iran?

« Je ne pense pas. Au cours des quatre années sous Trump, l’efficacité des sanctions a été surestimée, dans l’espoir qu’elles forceraient l’Iran à négocier un meilleur accord nucléaire, ou créeraient une pression économique suffisante pour faire tomber le régime. Mais ni l’un ni l’autre ne s’est produit. Je ne pense pas que la communauté internationale ou les américains fassent quoi que ce soit de proactif, comme aider les représentants de l’opposition. Même si tel était le cas, ce serait probablement à petite échelle. Pour vous dire la vérité, je ne pense pas que quelque chose d’aussi important puisse arriver. Il n’y a pas de sens à l’opposition venue de l’étranger. Les gens doivent le vouloir, descendre dans la rue et être prêts à risquer leur vie. C’est un régime qui ne se soucie pas des méthodes qu’il utilise. S’il a peur , il n’utilisera que plus de force. Mais je pense qu’à la fin, il tombera. «

Q: Il y a aussi le Hezbollah. Le soutien iranien au Hezbollah a chuté en raison de la détresse économique en Iran. Cela réduit-il la probabilité d’une escalade?

« La principale limitation du Hezbollah est ce qui se passe au Liban, bien plus que les fonds iraniens. Compte tenu des émeutes au Liban, on a le sentiment que tout y est instable. Et au cours des derniers mois, nous assistons également à un tollé contre le Hezbollah. Le public libanais comprend que le pays ne reçoit pas d’aide internationale du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale parce que le Hezbollah dirige indirectement le pays et a des représentants au gouvernement. Le peuple libanais se rend compte que le Hezbollah est un fardeau, pas un atout. «