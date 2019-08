Le State Department américain a rajouté un article à sa définition de l’antisémitisme qui est déjà très large et exhaustive, et qui englobe déjà l’antisionisme comme forme d’antisémitisme. Désormais, sera également considéré comme antisémite toute comparaison entre la politique israélienne et tout ce qui a trait au nazisme.Lire la suite sur lphinfo.com