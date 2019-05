Le Sri Lanka investit en Israël pour son développement.

Un article de Jean Klein pour Israël Valley. Le National Livestock Development Board du Sri Lanka vient de lancer un programme de valorisation de ses produits avec un investissement de 10 millions de dollars et a soumis une proposition de projet visant à solliciter l’aide d’Israël pour accroître son chiffre d’affaires et ses bénéfices. Un certain nombre de mesures ont été prises pour ajouter de la valeur aux produits à base de lait et de noix de coco.Lire la suite sur israelvalley.com