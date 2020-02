Le Soudan, le 8ème état arabe qui a des liens avec Israël

L’annonce très récente que B. Netanyahu et le leader du conseil de transition du Soudan, Abdel Fattah al Burhan se sont rencontrés en Ouganda le 3 février 2020, a amené le Soudan à annoncer un processus menant à la normalisation des relations entre les deux pays qui va se concrétiser par des vols journaliers entre eux. Mais, le Soudan n’est pas le seul dans son cas et si la plupart des États arabes nient tout lien avec Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui-même révélé que son pays entretient des liens non officiels avec un large éventail d’États arabes.Lire la suite sur israelvalley.com