Lorsque l’Histoire prendra un peu de recul sur cette question, il sera possible d’avoir une image plus nette et saisissante de l’action méthodique du New Israel Fund pour saper le caractère juif de l’Etat d’Israël dans le but d’en faire un “Etat comme les autres”. A coups de dizaines de millions d’euros par an, principalement […]Lire la suite sur lphinfo.com