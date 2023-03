 »Le signe de la fin de l’existence d’Israël »: le monde arabe réagit aux querelles internes en Israël

Les querelles internes au sujet de la réforme judiciaire en Israël sont scrutées attentivement dans le monde arabe. Pas plus tard que lundi, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, y a fait allusion dans un discours. Pour lui, il s’agit du signe de la fin de l’existence d’Israël. Déjà, il y a quelques jours, il avait dit: »Israël a peur d’une guerre civile. Les dirigeants de l’Etat parlent d’une explosion proche. Ce gouvernement est non seulement capable d’entrainer une escalade avec les Palestiniens mais en plus dans sa bêtise peut entrainer une escalade dans toute la région, surtout s’il touche à Al Aqsa ».Lire la suite sur lphinfo.com