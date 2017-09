Le Shin Bet a arrêté des sympathisants de Daesh qui avaient planifié une attaque près du Mont du Temple !

Deux Arabes Israéliens partisans de l’Etat Islamique (Daesh) ont été arrêtés plus tôt ce mois-ci pour avoir prévu de mener une attaque terroriste près du Mont du Temple, à Jérusalem, tandis qu’un troisième sympathisant de Daesh a été arrêté pour possession d’armes illégales. Ces informations n’ont été autorisées à être publiées que ce jeudi matin……Détails…….



Selon l’enquête du Shin Bet, Sa’id Gasub Mahmoud Jabarin (26 ans, photo ci-dessus) et son complice de 16 ans (dont l’identité n’a pas été révélée), deux habitants de Umm al-Fahm, dans le nord du pays, prévoyaient de mener une attaque avec des armes à feu là où avait été perpétré une attaque ayant coûté la vie à deux agents des gardes-frontières le 14 juillet dernier.

Un troisième suspect, Faris Salah Mahmoud Mahajna, 24 ans, a également été arrêté pour possession d’armes à feu, un pistolet Carl Gustav, qui a été confisqué lors d’un raid à son domicile (photo ci-dessous).

Des actes d’accusations ont été déposés contre Jabarin et son complice au tribunal de Haifa pour contact avec des ennemis en temps de guerre, contacts avec des agents étrangers et infractions de détention d’armes.