Le shekel plus fort à la suite de l’annonce de Trump sur l’Iran.

Les sources du marché estiment que la tension régionale accrue pourrait faire en sorte que le taux du shekel-dollar atteigne 3,70 NIS / $.

Le shekel est plus fort aujourd’hui contre le dollar et se renforce contre l’euro. Dans le commerce interbancaire de l’après-midi, le taux de change shekel-dollar est en baisse de 0,20% par rapport au dollar à 3,595 NIS / $ et en baisse de 0,24% par rapport à l’euro à 4,267 / €.Lire la suite sur israelvalley.com