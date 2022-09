Barcelone obtient le premier restaurant casher étoilé au Michelin au milieu des efforts pour attirer les touristes juifs

Le menu typique de Xerta, un restaurant de Barcelone qui a obtenu une étoile convoitée du Guide Michelin, se lit comme un banquet taref de haute cuisine : des plats non casher comme du homard, des calmars et des huîtres.

Pourtant, le restaurant est devenu un point chaud pour le petit nombre de juifs casher de Barcelone. C’est parce qu’avec un petit préavis, Xerta préparera la nourriture selon les lois diététiques juives dans une cuisine séparée, sous la supervision d’un rabbin Habad-Loubavitch local.

Le restaurant a poursuivi la certification casher, ce qui fait de Xerta le seul restaurant casher étoilé au Michelin au monde, en grande partie pour attirer le nombre croissant de visiteurs juifs de Barcelone. Mais jusqu’à récemment, aucun touriste n’était venu.

« Pour le moment, nous ne pouvons pas expliquer une relation offre-demande [casher], mais nous pensons que c’est à cause des difficultés apportées par la pandémie », a déclaré Irene Montagut, attachée de presse de Xerta, à la Jewish Telegraphic Agency en mai. « Nous devrons attendre et évaluer ce qui se passera à partir de maintenant une fois que le tourisme reprendra et que la liberté de voyager dans le pays s’améliorera. »

Tapis rouge pour les visiteurs juifs et israéliens

Barcelone déroule un tapis rouge pour les visiteurs juifs et israéliens, en lançant deux campagnes – « Shalom Barcelona » et « Barcelona Connects Israel » – pour faire de la ville une destination pour les Juifs intéressés à explorer leur patrimoine.

Les campagnes font suite à une poussée pour attirer également les visiteurs à Gérone, une autre ville catalane du nord de l’Espagne qui est connue pour avoir l’un des quartiers juifs les mieux conservés et les plus pittoresques de la péninsule ibérique.

Alexandra Marcó, directrice marketing de Barcelona Turisme, a déclaré que son groupe avait observé une croissance de 4 % du tourisme des voyageurs juifs en 2019, juste avant que la pandémie n’interrompe les voyages dans le monde. Bien que les chiffres soient faibles, l’impact de ces touristes a été important, a-t-elle déclaré.

« Ce sont des vacanciers à la recherche de culture et aux dépenses élevées », a déclaré Marcó. “Compte tenu de l’importance du patrimoine juif de la ville, il semblait dommage de ne pas avoir de forfait touristique spécifique pour ce marché, particulièrement friand de ce patrimoine culturel.”

L’histoire douloureuse de l’Espagne juive

Pour concevoir ses campagnes, le conseil municipal de Barcelone a envoyé une délégation à Tel-Aviv en mars pour le plus grand salon du tourisme d’Israël. Là, ils ont rencontré Talma Travel , la plus grande agence de voyages d’Israël, et le groupe Issta Active , qui compte plus de 60 bureaux dans tout Israël, pour promouvoir ce qu’ils appellent un nouveau marché séfarade, un portefeuille d’offres touristiques mettant en valeur la culture juive espagnole d’hier et d’aujourd’hui.

Les campagnes touristiques interviennent à un moment où l’on se penche sur l’histoire douloureuse de l’Espagne juive, une histoire qui, selon les dirigeants de la communauté, a trop souvent été racontée à propos des Juifs plutôt que par eux.

« En Espagne, le patrimoine juif a longtemps été commercialisé comme un produit touristique dépourvu de rigueur historique et académique », a déclaré Moises Hassan-Amselem, maître de conférences à l’Université Pablo de Olavide et guide touristique juif, critique de longue date du « patrimoine ». tentatives en Espagne. « Les communautés juives n’ont même pas été approchées pour faire partie de ces projets. »

Changement d’approche

Cette approche semble changer, avec à la fois une plus grande implication juive dans le façonnement des destinations historiques pour les touristes et une plus grande importance accordée à l’expérience juive contemporaine en Espagne.

Dans un exemple frappant, les visiteurs qui s’arrêtent à la Casa Adret, la plus ancienne maison de Barcelone, le feront dans une rue nouvellement renommée en l’honneur de Salomó ben Adret , un érudit talmudique barcelonais du XIVe siècle. Jusqu’en 2018, la rue avait été nommée en l’honneur de l’assaut qui a tué des centaines de Juifs locaux et entraîné la conversion forcée de milliers d’autres, dont Astruch Adret, l’homme d’affaires juif qui a été contraint de vendre la propriété en 1391.

Le changement de nom en 2018 a été le résultat d’une longue campagne menée par la communauté juive locale pour transformer la maison en un centre culturel juif, dans le but de redonner aux Juifs vivant en Espagne l’autorité sur l’histoire juive espagnole.

La Casa Adret, la plus ancienne maison de Barcelone, appartenait autrefois à Astruch Adret, un homme d’affaires juif qui a été contraint de vendre la propriété en 1391. (Avec l’aimable autorisation de Mozaika)

« Ce que recherche aujourd’hui le patrimoine historique, c’est la participation citoyenne ; que les communautés locales s’approprient et participent aux projets de conservation et de restauration », a déclaré Victor Sorenssen , directeur de l’ Association européenne pour la préservation et la promotion de la culture et du patrimoine juifs , qui était l’un des leaders de l’initiative Casa Adret.

« Ce ne devrait pas être au tourisme de diriger ; ce doit être un projet coopératif dès le départ », a ajouté Sorenssen.

Une communauté juive en plein essor

Les membres de la communauté juive de Barcelone, estimée à environ 20 000 personnes, sont optimistes quant aux perspectives des nouveaux efforts touristiques de la ville pour stimuler la vie, la culture et la nourriture juives pour les habitants.

« Tant qu’ils sont réalisés dans le respect, tous ces projets culturels visant à engager et à faire connaître la vie juive à Barcelone sont une chose positive », a déclaré Jacob Daniel Benzaquen, directeur culturel de la Communauté israélite de Barcelone . « Il est essentiel de faire ce travail car, en général, la pertinence que le judaïsme avait et a à Barcelone et en Catalogne est largement inconnue, non seulement de la population de la ville mais aussi de la communauté. »

Marcel Odina, directeur de Mozaika, un centre culturel juif hébergé à la Casa Adret, affirme que la communauté est en plein essor avec de nouveaux projets et expériences pour les visiteurs et les habitants chaque année. Il a cité Sefer Barcelona , le festival de littérature juive, et Toldot , une foire alimentaire qui s’inspire de diverses traditions culinaires juives, comme exemples.

«Nous observons beaucoup de touristes, étrangers et locaux, qui sont étonnés par le dynamisme juif des jeunes actifs dans la communauté, travaillant sur des projets et ayant une vie culturelle florissante à Barcelone. Cela est également vrai parmi les Barcelonais non juifs, qui croient que le judaïsme et les juifs sont un phénomène médiéval ; une tribu ancestrale qui existait autrefois », a-t-il déclaré.

Les spécialités du restaurant primé au Michelin

L’expérience culinaire casher de Xerta est peut-être l’exemple le plus marquant de la vie juive contemporaine à être présenté pour la première fois aux foules de touristes venant en Espagne cet été.

Le restaurant primé au Michelin, qui a obtenu sa certification casher pendant la pandémie, rejoint les trois restaurants certifiés casher de Barcelone ainsi qu’une poignée de traiteurs et de centres Chabad servant des repas casher. Contrairement à ces restaurants, qui servent une cuisine traditionnelle juive et israélienne, Xerta propose un menu qui reflète la cuisine locale de l’Èbre.

Le restaurant a servi ses spécialités – qui comprennent des plats comme la crème d’artichaut avec du poisson mariné – lors d’événements juifs locaux au cours des deux dernières années. Désormais, ses opérateurs – et les responsables de la ville – espèrent que les touristes y verront également Barcelone comme une destination juive florissante. L’étoile au Michelin aidera sans doute.

« Un élément qui a souvent été déformé dans le récit touristique est la représentation de villes comme Barcelone ou Gérone comme ayant un riche héritage juif, mais tout comme une histoire passée », a déclaré Sorenssen. « La communauté juive de Barcelone est ici depuis plus d’un siècle, et cet héritage du XXe siècle est à la fois fascinant et passionnant, et il devrait être partagé avec le grand public. »

SOURCE: JForum.