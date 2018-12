Le sergent-chef Moryosef et le sergent Cohen tués près d’Ofra

DEUX soldats israéliens tués et deux autres personnes dont un soldat et une civile grièvement bléssés lors d’une fusillade en Judée-Samarie

Le sergent-chef Yovel Moryosef (20 ans) et le sergent Yosef Cohen (19 ans) ont été tués lors de la fusillade qui a eu lieu plus tôt dans la journée.

Nous exprimons nos sincères condoléances et continuerons de soutenir leurs familles.

Que leur mémoire soit une bénédiction Lire la suite sur jforum.fr