Le seau de sang : La vidéo antisémite qui circule sur les réseaux sociaux arabes

Depuis ce weekend, voici le film qui (re) fait le buzz sur les réseaux sociaux du monde arabe. C’est l’agence de Presse palestinienne Shihab qui a publié la première cette représentation anti-israélienne à caractère antisémite.

Cette vidéo de 2015 refait surface sur les réseaux sociaux? La scène de rue commence avec une jeune mendiante assise à terre dans la rue. Le sol est celui du Walk of Fame (‘Promenade de la Gloire’) d’Hollywood et la jeune fille est palestinienne, elle porte une robe sur laquelle on peut voir le drapeau de l’OLP. La pancarte décrit sa situation et il y est écrit : « Je suis palestinienne, aidez-moi à reconstruire ma maison à Gaza ». Elle capture le regard des passants. Certains d’entre eux l’ignorent, d’autres lui donnent quelques dollars. Ceux qui lui font un don, obtiennent sa gratitude.

Soudain, arrive un homme à l’aspect juif caricatural. Il porte un costume, une kippa sur la tête et est affublé d’un grand nez « juif ». «Cette femme est une terroriste», crie-t-il en crachant. Le public qui s’attroupe autour d’eux est en état de choc. L’acteur qui joue le rôle du juif prend deux grands seaux enveloppés du drapeau israélien.

«Voilà ce qui arrive aux terroristes», dit-il en déversant sur la jeune fille le contenu des seaux. «C’est une terroriste, c’est ce que nous faisons avec eux», dit-il, en déversant sur elle un liquide rouge sang. Il soulève le deuxième seau et déverse également le contenu, de la poussière et de la cendre.