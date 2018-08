Introduction et commentaire – Freddy Eytan Lors des affrontements le long de la frontière de la bande de Gaza nous avons aperçu des enfants et des bébés palestiniens en première ligne. Ces images horribles et scandaleuses sur un champ de bataille ne sont pas nouvelles et pourtant elles sont diffusées sur toutes les chaînes de […]Lire la suite sur lphinfo.com